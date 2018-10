TV : Canal+ récupère les droits de la Premier League jusqu'en 2022 !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Canal+ a annoncé ce mercredi soir, via Infosport+, qu'elle avait récupéré la totalité des droits de diffusion de la Premier League en France et cela jusqu'à la saison 2021-2022. C'est le retour du football anglais sur la chaîne crypté, laquelle avait perdu ses droits à la surprise générale au profit du groupe Altice (SFR-RMC) à la fin de l'année 2015. Mais après la perte de la Ligue 1 il y a quelques mois, Canal+ se devait de frapper un grand coup pour ne pas perdre trop d'abonnés. Et pour cela il a fallu lâcher beaucoup d'argent pour récupérer la Premier League. Il se dit que la chaîne du groupe Bolloré a accepté de verser autour de 115ME par saison pour le foot anglais, soit un peu plus que ce que paie actuellement Altice, un montant que les dirigeants de Canal+ avait jugé délirant il y a trois ans. Comme quoi...