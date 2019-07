Tottenham : Ndombele arrivé, Riolo humilie Sissoko

Dans : Premier League, Mercato, OL.

C’est désormais officiel, l’Olympique Lyonnais a réalisé la plus grosse vente de son histoire en cédant Tanguy Ndombele à Tottenham pour 60 ME, et 10 ME de bonus éventuels.

Une opération qui représente également un énorme effort pour le club londonien, qui n’avait pas recruté sur les deux derniers marchés des transferts, et avait misé sur la stabilité avec un certain succès. Forcément, l’ancien lyonnais sera donc très attendu pour ses débuts en Premier League. Mais Daniel Riolo ne se fait pas trop de soucis pour lui, surtout quand il cite son concurrent direct. Le consultant de RMC a ainsi envoyé une petite pique, histoire de rappeler que Moussa Sissoko ne devait pas trop faire peur à Ndombele pour sa place de titulaire.

« Six ans, c’est un contrat en or massif pour Tanguy Ndombele du côté de Tottenham. C’est une superbe vente pour Lyon, c’est énorme 70 ME avec bonus. Personne ne peut lui garantir une place de titulaire, mais il est évident qu’il va beaucoup jouer avec Mauricio Pochettino à Tottenham. Dans ce secteur, il y a moins de concurrence chez les Spurs. S’il perd sa place au profit de Sissoko… (rires). Quoi que Sissoko, il n’est jamais mort, attention », a préféré conclure le polémiste par rapport à l’international français, qui a eu son importance dans la belle campagne européenne des Spurs, et a même fait son retour chez les Bleus dernièrement.