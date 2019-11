Tottenham : La réponse géniale de José Mourinho d’entrée de jeu

Dans : Premier League.

Nouvel entraineur de Tottenham, José Mourinho a tenté de faire dans la modestie lors de sa première conférence de presse. Mais le Special One n’a pas pu s’empêcher de sortir une phrase dont il a le secret, notamment sur la possible démobilisation des joueurs de Tottenham après l’échec en finale de la Ligue des Champions la saison passée. Interrogé par un journaliste s’il pensait que les Spurs n’avaient pas digéré cette défaite face à Liverpool, l’entraineur portugais a effectué une réponse dont il a le secret.

« Je ne sais pas parce que je n'en ai jamais perdu de finales de Ligue des champions », a ainsi lancé José Mourinho, qui en profite pour rappeler qu’il a une expérience et un palmarès de premier choix. « Je peux imaginer que ce n'est pas facile du tout. Mais il y a l'exemple de Liverpool, qui était toujours très fort et a gagné la Ligue des champions juste après avoir perdu la finale », a souligné le nouveau coach de Tottenham, pour qui redresser la barre et faire de nouveau une grosse saison n’est donc pas impossible.