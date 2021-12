Thiago Silva efface Drogba, Chelsea sidéré

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Ce samedi, Chelsea a perdu la tête de la Premier League après une défaite dans le derby à West Ham 3-2. Une défaite amère pour les Blues, moins pour Thiago Silva qui a marqué un but et l’histoire du club.

Ce samedi après-midi, Chelsea a pris un coup (de marteau) sur la tête. Les Blues ont perdu leur place de leader après avoir concédé leur deuxième revers de la saison en championnat. En plus, cela s’est réalisé dans un derby londonien sur la pelouse de West Ham 3-2. Thiago Silva a pour sa part vécu une après-midi paradoxale. Si difficile avec la défaite et les trois buts encaissés avec la meilleure défense du royaume qui n’en avait pris que six avant ce week-end. Mais, aussi avec son lot de petites satisfactions si personnelles dans des cas comme ça. En effet, o monstro a marqué d’une tête piquée sur corner à la 28e minute. Son deuxième but de la saison, un but si important dans l’histoire du club.

Silva, buteur le plus âgé de Chelsea en Premier League

L’ancien défenseur central du PSG a ainsi battu un record avec ce but au London Stadium. Âgé de 37 ans, et plus exactement 37 ans et 73 jours, Thiago Silva est devenu samedi le joueur le plus âgé de l’histoire de Chelsea à marquer en Premier League, détrônant ainsi un légendaire attaquant des Blues, l’Ivoirien Didier Drogba qui avait marqué à 37 ans et 49 jours sur la pelouse de Leicester le 29 avril 2015.

37 – Thiago Silva (37y 73d) is Chelsea’s oldest ever goalscorer in the Premier League, surpassing @didierdrogba vs Leicester City in 2015 (37y 49d). Veteran. pic.twitter.com/JdGEmAMLoY — OptaJoe (@OptaJoe) December 4, 2021

Une performance loin d’être anodine et qui vient surtout honorer un joueur qui malgré le poids des années reste un grand joueur et un grand défenseur. Unanimement loué pour ses performances au sein de l’équipe championne d’Europe 2021, Thiago Silva avait rejoint Londres à l’été 2021 libre après son départ du PSG qui ne souhaitait pas le conserver plus longtemps.