Tête-à-tête avec Mourinho, Pogba veut régler ses comptes

Par Eric Bethsy

Repassé par Manchester United en 2016, Paul Pogba était notamment revenu à la demande d’un certain José Mourinho. Mais la relation entre les deux hommes n’était pas idéale. Et quelques années plus tard, le milieu de terrain français veut s’entretenir en tête-à-tête avec le coach portugais.

Après la réduction de sa suspension pour dopage de quatre ans à 18 mois, Paul Pogba sera autorisé à retrouver la compétition en mars 2025. Reste à savoir où évoluera le milieu de terrain. A priori, ça ne sera pas à la Juventus Turin qui négocie avec le Français pour la résiliation de son contrat. Quant à la piste menant à l’Olympique de Marseille, s’il existe des contacts avec le conseiller Medhi Benatia, ce ne sont que des discussions amicales.

On a aussi du mal à imaginer Paul Pogba sous les ordres de José Mourinho. L’actuel coach de Fenerbahçe ne garde pas que de bons souvenirs de sa collaboration avec la « Pioche » à Manchester United. Fidèle à ses méthodes, le Portugais s’était montré intransigeant avec l’ancien joueur de la Juventus Turin. A tel point que l’international tricolore attend toujours des explications. « Entre nous c'était comme une relation de couple, on se séparait et on se réconciliait tout le temps », a raconté Paul Pogba au Daily Mail.

Pogba ne comprend toujours pas

« Ça avait très bien commencé, il était l'une des raisons pour lesquelles j'étais revenu à Manchester, parce que je lui avais parlé et il m'avait convaincu de revenir. Mais je ne sais pas pourquoi c'est devenu un cauchemar, ni pourquoi on se battait. Parce que moi je ne me battais pas. En tout cas je n'ai pas lancé le combat. On était en désaccord comme le sont parfois des managers et leurs joueurs. Mais de mon côté, j'avais beaucoup de respect pour lui. Si je le vois demain, on se fera une belle accolade ! Mais un jour on devra s'asseoir ensemble et parler de ça », a réclamé le Bianconero encore marqué par cet épisode.