Ten Hag n’est plus protégé, Man United va le virer

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Annoncé sur la sellette depuis plusieurs mois, Erik ten Hag n’a pas amélioré sa situation à Manchester United. Après un début de saison compliqué, le cador de Premier League aurait décidé de licencier son manager. L’annonce pourrait intervenir une fois son successeur trouvé.

Ça ne s’arrange pas pour Manchester United. Mercredi soir à Old Trafford, les Red Devils ont été accrochés par Twente (1-1) pour leur entrée en lice dans la Ligue Europa. Cette contre-performance met encore en lumière le mauvais début de saison des Mancuniens. En Premier League, les hommes d’Erik ten Hag n’ont enregistré que deux victoires, pour autant de défaites, en cinq journées. Soit un faible total de 7 points sur 15 qui les éloigne déjà de la course au titre.

Cette fois, le Néerlandais risque de payer le prix fort. Le technicien est certes annoncé sur la sellette depuis plusieurs mois. Mais après le match nul concédé mercredi, le média TEAMtalk affirme qu’Erik ten Hag devrait bien prendre la porte. La source indique que son licenciement n’est plus qu’une question de temps. Certains dirigeants auraient même souhaité le virer dès cet été. Mais le sacre en FA Cup la saison dernière a provoqué des réactions contrastées en interne, entre satisfaction et gêne à l’idée d’éjecter un coach vainqueur d’une compétition.

Tuchel toujours convoité

Cela n’a pas empêché l’actionnaire Jim Ratcliffe de discuter avec Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino cet été, en vain puisque leurs échanges n’ont pas abouti à un accord. Quelques mois plus tard, on apprend que Manchester United a prolongé le contrat d’Erik Ten Hag en juillet dernier par défaut. Apparemment, le club regrette sa décision puisque les recherches pour un nouveau manager ont été relancées. Les noms de Thomas Tuchel et Gareth Southgate, ancien sélectionneur de l’Angleterre, reviennent parmi les rumeurs. Reste à savoir si l’un d’entre eux acceptera le défi.