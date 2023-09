Salah en Arabie Saoudite, Klopp supplie l'UEFA d'agir

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Alors que le mercato a fermé ses portes dans les principaux championnats européens, l’Arabie Saoudite a encore la possibilité de recruter. De quoi inquiéter le manager de Liverpool Jürgen Klopp, préoccupé par la situation de son attaquant Mohamed Salah, et qui incite les instances à réagir.

Non, le marché des transferts n’est pas totalement terminé. Les clubs des principaux championnats européens avaient jusqu’à vendredi soir pour se renforcer. Mais le mercato reste ouvert pour d’autres ligues, à commencer par la Saudi Pro League dont les pensionnaires peuvent continuer leurs emplettes jusqu’au 7 septembre. De quoi inquiéter Jürgen Klopp qui craint de perdre un nouvel élément. Après Roberto Firmino, Jordan Henderson et Fabinho, le manager de Liverpool veut absolument éviter le départ Mohamed Salah en Arabie Saoudite.

Klopp va encore trembler

L’Allemand a beau démentir toute approche concrète pour l'attaquant égyptien, la menace semble bien se rapprocher. On parle d’une éventuelle offre de transfert record à 233 millions d’euros, et d’une proposition salariale à 2,7 millions d’euros… par semaine ! Une véritable injustice pour Jürgen Klopp qui demande aux instances de réagir. « La semaine prochaine montrera à quel point cela représente un défi. Parce que personne ne peut plus réagir, a prévenu le coach des Reds en conférence de presse. L'UEFA ou une autre instance devrait avoir un œil là-dessus pour régler le problème parce que nous devons tous protéger le jeu. »

2,75 milliards d'euros dépensés : un mercato d'été record en Premier League



Selon le cabinet d'études Deloitte, les clubs de Premier League ont dépensé la somme record de 2,75 milliards d'euros pendant le mercato d'été https://t.co/FXefhmheGm pic.twitter.com/exzGTtGtzk — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 2, 2023

« Cela ressemble à une vraie menace, a insisté l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Je ne vois pas comment on pourrait le nier. Que peut-on faire ? Les contrats sont si énormes et cela cause des problèmes, sans le moindre doute, à 100%. Nous devons nous assurer que les championnats européens restent aussi forts qu'ils le sont. Peut-être que nous pourrions légèrement modifier des règles ou des lois ? Nous sommes tous encore surpris par l'activité de l'Arabie Saoudite. Beaucoup de joueurs sont partis là-bas. » Comme d’autres techniciens, Jürgen Klopp aimerait que le marché saoudien ferme en même temps que le mercato en Europe.