Ruud van Nistelrooy quitte Manchester United

Ruud van Nistelrooy ne restera pas à Manchester United malgré son intérim réussi après le limogeage d'Erik ten Hag. Ruben Amorim n'a pas souhaité le conserver dans son staff.

Arrivé ce lundi à Manchester, où il va rapidement signer son contrat de manager général, Ruben Amorim a déjà pris une décision forte. En effet, les dirigeants de Man Utd ont annoncé que Ruud van Nistelrooy ne restera pas au club. L'ancien joueur néerlandais avait accepté de prendre la suite d'Erik ten Hag, dont il était l'adjoint lorsque ce dernier a été viré le 28 octobre dernier. Et sa mission a été une réussite, puisque les Red Devils ont gagné trois matchs et fait un nul en quatre matchs sur le banc mancunien.

Ruud van Nistelrooy and three first-team coaches have departed the club with our best wishes for the future.



Thank you for your unwavering commitment to United ❤️#MUFC