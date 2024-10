Ruben Amorim à Manchester United, premier accord trouvé

Au lendemain du limogeage d’Erik Ten Hag, les dirigeants de Manchester United s’activent pour trouver un nouvel entraîneur. Les Red Devils ont jeté leur dévolu sur Ruben Amorim, le coach du Sporting Portugal.

Battu par West Ham ce week-end et actuellement 14e de Premier League, Manchester United s’est séparé de son entraîneur Erik Ten Hag ce lundi. Le technicien néerlandais a bénéficié de la patience de ses dirigeants pendant de longues semaines mais après la défaite face aux Hammers, il n’y avait plus d’autre solution que de renvoyer l’ex-entraîneur de l’Ajax Amsterdam. Pour le remplacer, les dirigeants de Manchester United ont déjà une idée en tête. En effet, ils ciblent Ruben Amorim, l’entraîneur de 39 ans qui fait des miracles au Sporting Portugal depuis 2020. Et à en croire les informations de Fabrizio Romano, les discussions avancent dans le bon sens pour une arrivée du coach portugais sur le banc des Red Devils.

🚨 Ruben Amorim has given initial green light to Man United. He's keen on joining the club, accepting the project and the terms discussed.



Amorim respects Sporting... and so it depends on club to club negotiation now.



Exit clause for top clubs is around €10m. pic.twitter.com/zTRdbbGeNg