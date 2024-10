Erik ten Hag limogé par Manchester United

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la défaite de Manchester United contre West Ham, Erik ten Hag a été licencié de son poste de manager des Red Devils. Ruud van Nistelrooy assure l'intérim.

« Erik ten Hag a quitté son poste d'entraîneur de l'équipe première masculine de Manchester United. Erik a été nommé en avril 2022 et a mené le club vers deux trophées nationaux, remportant la Carabao Cup en 2023 et la FA Cup en 2024. Nous remercions Erik pour tout ce qu'il a fait pendant son passage au club et nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir. Ruud van Nistelrooy prendra en charge l'équipe en tant qu'entraîneur en chef par intérim, soutenu par l'équipe d'entraîneurs actuelle, en attendant qu'un entraîneur en chef permanent soit recruté », précise Manchester United dans un communiqué. Au classement de Premier League, le club est actuellement quatorzième, à douze points du leader, Manchester City. Ces derniers jours, le nom de Julian Nagelsmann, l'actuel sélectionneur allemand, revenait de plus en plus régulièrement pour diriger Manchester United après Erik ten Hag.