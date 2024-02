Roy Hodgson quitte son poste à Crystal Palace

Agé de 76 ans, Roy Hodgson a décidé de démissionner de son poste de manager de Crystal Palace. Après avoir eu très récemment des soucis de santé, le technicien anglais a confié dans un communiqué qu'il était plus prudent pour le club londonien de trouver un nouvel entraîneur, justifiant ainsi sa démission. A priori, il sera remplacé par Oliver Glasner, l'ancien coach de Francfort.

Roy Hodgson has stepped down from his post as first-team manager.



We thank Roy for his outstanding service, in which he managed 200 games across six seasons.