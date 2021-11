Riyad Mahrez prêt à quitter City pour le PSG ? Brutale réponse !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

L'avenir de Riyad Mahrez suscite bien des supputations, mais la star algérienne de Manchester City a directement éteint une rumeur qui évoquait un départ au mercato d'hiver.

Riyad Mahrez est sous contrat jusqu’en 2023 avec Manchester City, mais son temps de jeu est à géométrie variable cette saison. Et du côté du trentenaire algérien, on pourrait légitimement être tenté d’aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte que dans le Nord de l’Angleterre. Selon FootMercato, l’ancien joueur de Leicester serait même prêt à quitter Pep Guardiola et le Citizens lors du mercato hivernal 2022. Un désir qui est forcément rappelle que le nom Mahrez a circulé du côté du Paris Saint-Germain et du Real Madrid ces dernières saisons.

Exclusive: A new report concerning the future of Riyad Mahrez and a possible move away from #ManCity from January has been labelled as "fake", @City_Xtra have been told by the player. — City Xtra (@City_Xtra) November 10, 2021

De quoi forcément mettre tout le monde en alerte, le joueur étant une valeur sûre du football européen. Mais quelques heures après que cette rumeur soit sortie dans le média spécialisé français, Riyad Mahrez a personnellement fait savoir à City Xtra, un très sérieux site consacré à l'actualité de Manchester City que tout cela était totalement « faux ». L’attaquant international algérien n’a nullement l’intention de quitter le club de Premier League en janvier prochain, et il l'a fait savoir aux journalistes anglais, refermant totalement la porte à un transfert au PSG ou ailleurs dès la prochaine fenêtre de transferts. Fabrizio Romano a également confirmé que l'Algérien voulait retrouver du temps à City et nulle part ailleurs. Reste tout de même aussi à savoir si Paris et Madrid étaient vraiment tentés par la signature de Mahrez lors de ce marché des transferts, ou même lors des prochains.