Ravagé par l'alcool, Wayne Rooney se confie

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Retraité depuis 2021, Wayne Rooney est l'un des meilleurs joueurs anglais du XXIe siècle. L'attaquant possède toutefois la réputation d'être un très grand fêtard. Une réputation plus véridique que jamais mais qui traduisait surtout un profond mal-être chez l'ancien Red Devils.

Désormais coach de Birmingham en Championship, Wayne Rooney est moins sur le devant de la scène médiatique que lorsqu'il portait Manchester United en Premier League et sur la scène européenne. Découvert très tôt, alors qu'il évoluait à Everton, l'ancien international anglais (120 sélections) va rapidement devenir le plus grand espoir du football anglais. Une pression monstrueuse sur ses épaules. Encore plus pour un gamin qui porte le rêve de toute une nation, de retrouver les sommets. Autant critiqué qu'adulé, Rooney va s'enfermer dans l'alcool pour noyer sa peine et ses peurs. À l'occasion d'un podcast à l'initiative de Rob Burrow, ancien joueur de rugby à XIII, atteint de la maladie de Charcot, Wayne Rooney s'est confié sur une période trouble de sa vie, où il a été rongé par l'alcool.

Rooney relate son histoire, star le jour, rongé la nuit

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Birmingham City Football Club (@bcfc)

« Quand j'avais une vingtaine d'années, l'alcool m'a servi de défouloir. Je rentrais chez moi, je passais quelques jours à la maison et je ne sortais pas. Je buvais presque jusqu'à ce que je m'évanouisse » a admis le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United (253 réalisations) qui avait fait quelques fois la une des tabloïds anglais à cause de ses nombreux excès pendant des sorties nocturnes, de son infidélité et de ses beuveries. Wayne Rooney a également reconnu qu'il avait eu du mal à parler de ses problèmes d'alcoolisme. « Parfois, vous avez l'impression d'avoir déçu les gens et, en fin de compte, je ne savais pas comment faire face à la situation. Lorsque l'on n'accepte pas l'aide et les conseils des autres, on peut se retrouver au plus bas, et c'est ce qui m'est arrivé pendant quelques années. Heureusement, aujourd'hui, je n'ai plus peur d'aller parler de mes problèmes aux gens » a ajouté l'ancien capitaine des Three Lions, dont la célébrité a été particulièrement nocive pour lui et sa santé mentale.