Cristiano Ronaldo et Manchester United, ça devient grave

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Tandis que ses coéquipiers de Manchester United sont partis dans l'hémisphère sud pour la tournée estivale du club anglais, Cristiano Ronaldo est resté auprès de sa famille. Les Red Devils risquent de se fâcher.

Dans le dossier Cristiano Ronaldo, les choses étaient restées relativement calmes pour l’instant, les dirigeants de Manchester United ayant autorisé CR7 à rester auprès de ses proches et l’ayant dispensé de faire la tournée habituelle faite par le club. Tandis que Jorge Mendes tente de trouver un club pour son joueur, du côté des Red Devils, la pression augmente énormément et pas seulement parce que Erik ten Hag veut rapidement savoir s’il peut compter, ou pas, sur la star portugaise. Le Sunday Mirror révèle en effet que du côté des principaux sponsors de Manchester United on exige que Cristiano Ronaldo respecte le contrat signé l’an dernier et qu’il ne soit pas autorisé à partir durant ce mercato estival.

Le média anglais affirme que certains partenaires du club auraient accepté en 2020 de payer une partie du salaire de CR7, lequel touche plus de 600.000 euros par semaine, et qu’un départ au bout d’une seule saison serait une trahison et surtout une rupture d’un accord que le joueur avait validé. Pour les dirigeants de Manchester United, ce qui est devenu l’affaire Cristiano Ronaldo est un problème majeur. Car même si ses sponsors lui mettent une pression énorme, et que le club peut effectivement rappeler au joueur qu’il a encore un contrat, on voit mal la saison débuter par un bras de fer au moment même où les Red Devils veulent revenir vers les sommets de la Premier League.

Cristiano Ronaldo colle une pression énorme sur Manchester United

Selon Steve Bates, journaliste du tabloïd anglais, si Manchester United tente de rester serein, en interne, certains pensent ouvertement qu’il faut rapidement faire savoir publiquement que Cristiano Ronaldo peut partir un an après son come-back, afin que l’entraîneur néerlandais puisse travailler sereinement et pas avec cette incroyable pression sur le dos. En attendant, même si CR7 veut quitter Old Trafford, la réalité du marché des transferts est qu’aucun club répondant à ses exigences sportives et financières n’a fait une offre. Et forcément, cela n'aide pas à une résolution rapide du problème.