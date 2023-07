Procès ‍: Benjamin Mendy jugé non-coupable

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Benjamin Mendy a été jugé non coupable des accusations de viol et d’agression sexuelle, dans le deuxième procès où il était accusé pour des faits remontants à 2018 et 2020. Il s’agissait de deux accusations pour lesquelles il n’y avait pas eu verdict lors du premier procès. Le jury a mis trois heures pour délibérer, et le juger non coupable à l’unanimité. Le défenseur de 28 ans, désormais sans club, avait fait face à de nombreuses accusations ces dernières années, mais a finalement été innocenté dans les huit qui ont débouché sur une procédure.

« Benjamin Mendy souhaite remercier les membres du jury de s'être concentrés sur les preuves dans ce procès, plutôt que sur les rumeurs et les insinuations qui ont suivi cette affaire depuis le début. C'est la deuxième fois que M. Mendy est jugé et déclaré non coupable par un jury. Il est ravi que les deux jurys aient rendu les bons verdicts », ont fait savoir les avocats de l’ancien défenseur de Monaco et de l’OM, qui aura finalement passé quatre mois en détention préventive avant d’être libéré en janvier 2022. Benjamin Mendy, qui a fondu en larmes à la lecture du verdict, a demandé à ce que sa vie privée soit respectée, histoire de « refaire sa vie » selon ses avocats.