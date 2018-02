Premier League : Vers une gigantesque révolution en 2019 ?

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Une grande révolution se prépare en Angleterre. Réputé pour son Boxing Day durant les fêtes de Noël, la Premier League pourrait faire une pause en hiver, comme les autres championnats.

Ce sont les dirigeants du football anglais qui ont confirmé cette réflexion dans un communiqué publié ce mardi. « Nous avons l’objectif de donner aux joueurs une pause à la mi-saison. Un espace adéquat peut être trouvé dans le calendrier. Nous y sommes ouverts en principe et nous allons poursuivre des discussions constructives avec toutes les parties prenantes du football pour trouver une solution effective » explique la Premier League dans son communiqué.

Une trêve réclamée par la majorité des joueurs, visiblement très fatigués par ce rythme fou. Dans une interview accordée au Daily Mail, Kevin De Bruyne a par exemple pointé du doigt l’enchaînement assez dingue des matchs Outre-Manche. « Je m’en vais, peu importe où. Ça nous fera beaucoup de bien, j’ai ce sentiment depuis la première minute à Burnley. Parfois, on peut se sentir très en forme pendant dix matches et on passe à côté du onzième » a lâché l’international belge, qui a visiblement un besoin urgent de vacances et compte profiter des quatre jours de repos donnés par Pep Guardiola, qui a bien senti que son effectif avait besoin de souffler.