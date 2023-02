Potter va disparaître, quatre coachs pour sauver Chelsea

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Honteusement battu par le dernier Southampton samedi, Chelsea ne s'en sort pas en Premier League malgré un mercato très onéreux. Graham Potter n'est pas encore officiellement menacé mais des noms de prestigieux remplaçants fuitent déjà.

A Chelsea, le rapport qualité-prix est franchement catastrophique. Depuis cet été et la prise de fonction de leur nouveau propriétaire Todd Boehly, les Blues ont dépensé plus de 617 millions d'euros sur le marché des transferts. De quoi les placer au premier rang européen et mondial. Mais, d'un point de vue sportif, Chelsea est loin de jouer les premiers rôles. Le club londonien est actuellement 10e de Premier League après une nouvelle défaite samedi, à domicile, face à la lanterne rouge Southampton. Battus aussi en semaine en Ligue des champions et éliminés des deux coupes nationales, les Blues sont partis pour une saison ratée sur tous les plans.

Zidane, Enrique, Simeone ou Pochettino à Chelsea ?

Malgré un changement d'entraîneur et l'éviction de Thomas Tuchel en septembre, les choses ne se sont pas améliorées, bien au contraire. Graham Potter est loin de faire des miracles depuis sa nomination. L'ancien manager de Brighton n'a remporté que 5 matchs sur 17 en Premier League avec Chelsea et son équipe semble plus impuissante que jamais malgré les derniers renforts. Les supporters sont excédés mais le propriétaire n'a pas encore menacé l'Anglais de renvoi. Cependant, les médias sont de plus en plus bavards sur les noms d'éventuels remplaçants.

Retweet if you would like to see ZZ as our manager 👀 pic.twitter.com/1fABKRoPZH — THE CHELSEA FORUM (@TheChelseaForum) February 12, 2023

Fichajes, notamment, liste quatre cibles possibles de Todd Boehly dans un article. On a notamment deux entraîneurs actuellement libres en Europe et anciens vainqueurs de la Ligue des champions : Luis Enrique et Zinedine Zidane. Une deuxième option crédible puisque Zizou veut revenir sur un banc après son échec dans le but de reprendre l'Equipe de France et l'impossibilité à court terme de venir au PSG. L'effectif des Blues semble suffisamment armé pour qu'il puisse s'amuser. Deux autres hommes sont cités par le média espagnol, à savoir Mauricio Pochettino (aussi libre) et Diego Simeone (toujours sous contrat à l'Atlético). Quatre formes de pression supplémentaires pour Graham Potter qui n'a plus le droit à l'erreur, alors que Chelsea se rend à Tottenham la semaine prochaine pour y jouer sa dernière carte dans la course à l'Europe.