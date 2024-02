Pochettino viré, Chelsea coche 5 noms pour le remplacer

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Si Chelsea pensait enfin tenir la bonne personne l'été dernier avec Mauricio Pochettino, l'ancien entraîneur du PSG ne convainc pas. Il se dit même qu'il pourrait être remplacé prochainement.

Encore battu en Premier League ce week-end, Chelsea n'est que l'ombre de lui-même. Malgré des investissements colossaux réalisés sur le marché des transferts, les Blues n'y arrivent pas. Mauricio Pochettino est sur un siège éjectable depuis quelques heures après la défaite contre Wolverhampton. L'ancien du PSG n'a pas réussi à mettre sa patte sur son collectif, qui n'en finit plus de couler. La direction de Chelsea pourrait donc être amenée à prendre une décision forte et se séparer de l'Argentin. La pression est forte de la part des supporters et les Londoniens ont déjà quelques noms en tête pour succéder à Mauricio Pochettino.

Pochettino et Chelsea, une fin déjà programmée ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Ces dernières heures, The Express fait état de cinq candidats pour reprendre les rênes de Chelsea. Il s'agit de Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), José Mourinho (libre), Xavi (Barça), Thomas Frank (Brentford) et Michel Sanchez (Gérone). Onzième de Premier League après 23 matchs disputés, Chelsea est distancé des places pour la prochaine Ligue des champions. Un mince espoir demeure et le temps du changement a peut-être encore frappé. La prochaine rencontre des Blues ce mercredi soir à Aston Villa pour le compte du 4e tour de la FA Cup pourrait bien sonner le glas de l'aventure de Pochettino à Chelsea, qui n'arrive pas à s'en sortir avec un effectif estimé à près d'1 milliard d'euros... Pour rappel, l'Argentin avait signé un contrat de deux saisons plus une en option avec Chelsea lors de son arrivée. Si le club anglais voulait s'en séparer, nul doute que Pochettino demanderait le prix fort pour accepter son limogeage. Encore un fiasco financier donc pour Todd Boehly.