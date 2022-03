Pochettino à Manchester United, c'est la douche froide

Dans : Premier League.

Par Nicolas Issner

Alors que la fin de saison et le départ de Ralf Rangnick se profilent, Manchester United est toujours en pleine étude de son prochain entraîneur. La direction des Red Devils aurait déjà tranché entre les deux favoris que sont Mauricio Pochettino et Erik Ten Hag.

Après une douloureuse élimination en Ligue des champions face à l’Atlético Madrid, Manchester United commence déjà à préparer son avenir. Éliminés en FA Cup et presque largués pour obtenir une place dans le top 4, les Red Devils vont passer la deuxième vitesse pour élire au plus vite leur prochain entraîneur. Depuis plusieurs mois, les deux noms les plus appréciés restent ceux de Mauricio Pochettino et Erik Ten Hag, tous deux éliminés en huitième de finale de C1 cette semaine. A côté de cela, le Manchester Evening News avait également mis en avant les profils de Julen Lopetegui, Luis Enrique ou encore Thomas Tuchel, en vain. Cette semaine, le MEN révèle que le nom du successeur de Ralf Rangnick devrait être connu avant la fin de saison. Et dans la bataille opposant l’entraîneur du PSG à celui de l’Ajax, l’un se détache plus que l’autre à Manchester….

Erik Ten Hag en pole position

#mufc are impressed by how Erik ten Hag has assembled two successful teams either side of the sales of Matthijs de Ligt and Frenkie de Jong in 2019. Ten Hag's potential for longevity also appeals as he joined Ajax in December 2017. [Samuel Luckhurst, MEN] — The United Stand (@UnitedStandMUFC) March 17, 2022

D’après le Manchester Evening News et d'autres sources outre-Manche, c’est bien l’entraîneur néerlandais de 52 ans qui serait pressenti pour s’assoir sur le banc de Manchester United dès la saison prochaine. « Man. United n'a pas finalisé son processus de nomination du prochain manager du club, mais Erik Ten Hag est son choix préféré, en l'état actuel des choses » a déclaré le média mancunien. Si Mauricio Pochettino et Erik Ten Hag seront encore sous contrat avec le PSG et l’Ajax la saison prochaine, faire partir le tacticien hollandais demandera une indemnité bien plus faible que pour l’entraîneur parisien. Malgré tout, Mauricio Pochettino devrait se faire licencier cet été après le fiasco en Ligue des champions. Mais le profil d’Erik Ten Hag plaît beaucoup aux dirigeants de Manchester United suite au style de jeu dégagé par l’Ajax Amsterdam depuis plusieurs saisons. Sa gestion des jeunes est aussi très appréciée à Carrington, la preuve avec les éclosions de Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek tous partis il y a deux ans ou les plus récentes évolutions de Jurrien Timber et Ryan Gravenberch. Une donnée importante pour MU qui ne cesse de développer ses jeunes talents sortis de l’Académie comme Anthony Elanga récemment ou Scott McTominay, Mason Greenwood ou encore Marcus Rashford plus anciennement. Manchester United a fait un premier choix et il représente un coup dur pour Pochettino.