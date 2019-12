PL : Wenger de retour à Arsenal ? Non, mais...

Dans : Premier League.

Pour combler le départ d’Unai Emery, limogé la semaine dernière, Arsenal a décidé de faire confiance à son ancien milieu de terrain Freddie Ljungberg.

Le Suédois, qui a débuté par un match nul sur la pelouse de Norwich City ce week-end (2-2), est plus qu’un simple intérimaire aux yeux de la direction d’Arsenal. Effectivement, les dirigeants des Gunners aimeraient installer durablement l’ancien adjoint d’Unai Emery sur le banc londonien. Reste que Ljungberg n’a aucune expérience, et qu’il aura assurément besoin d’un coup de main pour réussir dès sa première aventure, d’autant plus sur un banc aussi prestigieux. C’est ainsi qu’Arsène Wenger, qui travaille désormais à la FIFA, s’est dit prêt à aider son ancien joueur sans pour autant revenir au club.

« Je suis disponible pour échanger avec lui s’il en éprouve le besoin. Mon cœur est toujours à Arsenal. Freddie Ljungberg est quelqu’un de formidable. Il faut le laisser travailler avec ses idées et le soutenir » a indiqué Arsène Wenger, grand défenseur du Suédois, lequel est taillé pour réussir à Arsenal selon lui. La réception de Brighton, jeudi soir (21H15) à l’Emirates Stadium pourrait apporter quelques éléments de réponse même si assurément, il sera hors de question pour la direction d’Arsenal de menacer Ljungberg aussi rapidement après sa prise de fonctions.