PL : Van Dijk n'est pas un monstre, Lucas rétablit la vérité

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Meilleur joueur de Premier League selon ses pairs la saison dernière, Virgil Van Dijk s’est bâti une solide réputation Outre-Manche. Celle d’un joueur tout simplement impossible à dribbler depuis des mois. Mais selon Lucas Moura, qui a affronté à deux reprises le Néerlandais avec son équipe de Tottenham, les statistiques ne sont pas tout-à-fait exactes. Car le Brésilien affirme avoir, contrairement aux autres attaquants de Premier League, réussi à dribbler le monstre de Liverpool.

« Le garçon est bon. Il mesure deux mètres de haut, il est fort et l'équipe de Liverpool s'adapte très bien, avec beaucoup d'alchimie. Il a donc fait une excellente saison. Il a été élu meilleur joueur de la Premier League, je crois. On dit qu'il n'a pas été dribblé depuis... il y a des mois, peu importe. Mais ce n'est pas vrai, parce que je me souviens cette année. Je sais que j'ai marqué un but contre Liverpool, nous avons perdu, mais j'ai marqué contre Liverpool et je l'ai passé » a indiqué l’attaquant de Tottenham, histoire de rétablir la vérité. Chacun sa version, sachant que l'ancien du PSG avait surtout repris au second poteau un centre venu de la droite, sans que le Néerlandais ne soit réellement dribblé sur l'action.