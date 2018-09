PL : Tottenham pique 280.000 euros sur le salaire de Lloris

Dans : Premier League, Equipe de France.

On ne rigole pas avec l'image de marque des clubs de Premier League et Hugo Lloris va payer pour le comprendre. En réaction à la condamnation par la justice anglaise de son gardien de but pour conduite en état d'ivresse, les Spurs ont décidé de sanctionner financièrement leur capitaine et champion du monde. Selon l'Evening Standard, sur son prochain bulletin de paie, Hugo Llors sera privé de deux semaines de salaire, soit une somme estimée par le quotidien anglais à 280.000 euros tout de même. Tottenham a toutefois déjà fait savoir que malgré la gravité des faits reprochés au gardien de but tricolore, Hugo Lloris allait être capitaine des Spurs toute la saison.