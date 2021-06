PL : Tottenham à fond sur Joachim Löw ?

Dans : Premier League.

Toujours sans entraîneur depuis le départ de José Mourinho, Tottenham pourrait miser sur Joachim Löw.

Après avoir creusé en profondeur les pistes de Paulo Fonseca et d’Antonio Conte sans les concrétiser, Tottenham va-t-il (enfin) boucler le dossier de la succession de José Mourinho ? A un gros mois de la reprise de la Premier League, il est temps pour le président londonien Daniel Levy de régler ce problème. Et selon les informations de Fichajes.net, une piste extrêmement surprenante est actuellement à l’étude à Tottenham. Elle mène à un certain Joachim Löw, qui n’est officiellement plus le sélectionneur de l’Allemagne après la défaite de la Mannschaft contre l’Angleterre (2-0).

Tandis que la majorité des supporters de Tottenham milite pour la nomination de Nuno Espirito Santo, la piste de l’ancien sélectionneur de l’Allemagne tient la corde. Et pour cause, Daniel Levy aime beaucoup le style de jeu prôné par Joachim Lôw ainsi que son calme, qui tranche évidemment avec le tempérament bouillonnant de José Mourinho. La question est maintenant de savoir si Joachim Löw, à la tête de la sélection allemande durant près de quinze ans, a l’intention de reprendre du service dès cet été dans un club. Si la réponse est positive, alors il y a toutes les chances pour qu’il devienne le futur entraîneur de Tottenham…