PL : Six mois après son départ de Nantes, Ranieri signe à Fulham !

Claudio Ranieri ne reste jamais inactif longtemps. La preuve, six mois après son départ de Nantes, le manager de 67 ans a déjà retrouvé un club.

Effectivement, Fulham vient d’annoncer via un communiqué que l’Italien était son nouveau manager. Il remplace Slavisa Jokanovic, viré à cause des mauvais résultats de l’équipe. Chez les Cottagers, actuellement 20es de Premier League, Claudio Ranieri retrouvera quelques vielles connaissances de la Ligue 1 : Maxime Le Marchand, Jean-Michaël Seri ou encore André-Franck Zambo-Anguissa…

« C’est un honneur d’accepter l’invitation de M. Khan et l’opportunité de diriger Fulham, un club fantastique avec une grande histoire. L’objectif à Fulham ne devrait pas être le maintien. Nous devons à tout moment être un adversaire difficile et nous devons réussir à sauver le club. Cette équipe de Fulham a un talent exceptionnel qui ne reflète pas sa position au classement. Je sais que cette équipe est capable de meilleures performances » a expliqué le manager italien sur le site officiel du club.

Shahid Khan today announced that he has appointed Claudio Ranieri as Manager of Fulham Football Club, replacing Slaviša Jokanović.



