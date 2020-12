PL : Pogba et Raiola sont une « honte », l’Angleterre en furie !

Dans : Premier League.

Dans une interview accordée à Tuttosport en début de semaine, Mino Raiola a lâché une véritable bombe au sujet de l’avenir de Paul Pogba.

Et pour cause, l’agent du champion du monde a été extrêmement clair en faisant savoir que Paul Pogba allait rapidement quitter les Red Devils. « Je peux dire que c'est terminé pour Paul Pogba à Manchester United » a notamment fait savoir l’agent de 53 ans, visiblement agacé par la gestion de son poulain par Ole Gunnar Solskjaer, loin de faire de Paul Pogba un titulaire indiscutable à Manchester United depuis le début de la saison. Cette déclaration a évidemment fait l’effet d’une bombe à Old Trafford pour la simple et bonne raison que Manchester United joue ce mardi soir son avenir européen à l’occasion d’un déplacement périlleux à Leipzig.

C’est ainsi que majoritairement, les consultants britanniques ne sont pas tendres avec Paul Pogba et Mino Raiola ce mardi. C’est notamment le cas de Jamie Carragher, lequel a carrément qualifié l’international français de joueur le plus surcoté du monde au micro de Sky Sports. « Je dis cela depuis douze mois, mon dieu… C’est le joueur le plus surcoté que j’ai jamais vu dans ma vie. Je pense que les deux (Raiola et Pogba) sont une honte. Nous allons tous blâmer l’agent et dire : 'Demandez à Pogba, qu’en pense-t-il ?'. Mais de nos jours, les agents ne sont pas seulement des agents. Ils sont un parent, un meilleur ami, un conseiller financier, ils réservent des vacances, ils partent ensemble. Pogba est conscient de ce qui va sortir de sa bouche. Et s’il ne l’était pas, il devrait licencier son agent. C’est très simple. Manchester United devrait se débarrasser de Pogba » a purement et simplement lâché l’ex-défenseur de Liverpool, remonté comme un coucou après les déclarations de Mino Raiola au sujet de l’avenir de Paul Pogba. Ambiance…