PL : Patrick Vieira limogé par Crystal Palace

Aux manettes de Crystal Palace depuis deux ans, Patrick Vieira a été démis de ses fonctions ce vendredi. La dernière défaite face à Brighton ce week-end a été fatale à l’ancien entraîneur de l’OGC Nice, qui restait sur une série de douze matchs sans victoire avec Crystal Palace. Nommé à l’été 2021, il est désormais libre de tout contrat alors que les Eagles affrontent Arsenal ce week-end. Pour succéder au champion du monde 1998, les noms de Vincent Kompany et de Michael Carrick ont été évoqués en interne selon les informations du Guardian.

Crystal Palace Football Club can confirm that Patrick Vieira has left his post as First Team Manager.#CPFC