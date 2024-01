PL ‍: Onze joueurs virés, Manchester United vend une équipe

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Manchester United prépare un dégraissage colossal et souhaite vendre pas moins de onze joueurs lors du prochain mercato estival. Certains grands noms du football européen sont poussés vers la sortie.

Il y a quelques semaines, Jim Ratcliffe a pris les manettes à Manchester United et le moins que l’on puisse dire, c’est que le patron d’INEOS a l’intention de faire souffler un vent de fraicheur chez les Red Devils. Cette saison encore, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes à Manchester United et il pourrait y avoir énormément de changement lors du prochain mercato estival. A en croire les informations du Daily Mail, l’état-major du club mancunien a l’intention de tout raser et de tout reconstruire puisque ce n’est pas moins de onze joueurs qui sont poussés vers la sortie et qui font partie des indésirables aux yeux de la direction sportive.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Casemiro (@casemiro)

Accrochez-vous bien car parmi les joueurs que Manchester United veut larguer, il y a du très lourd, notamment Casemiro, Anthony Martial ou encore Raphaël Varane, qui n’incarnent pas l’avenir selon l’état-major du club de Premier League. Scott McTominay, Aaron Wan-Bissaka, Jadon Sancho, Facundo Pellistri, Amad Diallo, Victor Lindelöf, Antony et Diogo Dalot sont également poussés vers la sortie par Manchester United. Autant dire que pour les clubs européens qui ont un budget suffisament important pour assumer les salaries des joueurs en question, il y a de très bons coups à faire y compris pour les écuries de Ligue 1 qui cherchent souvent à relancer des grands joueurs en méforme.

Monaco, Nice, l’OL ou l’OM pourraient trouver leur bonheur parmi cette liste d’autant que Manchester United aura du mal à faire grimper les prix en affichant dès le mercato hivernal leur volonté de vendre les indésirables cités ci-dessus. Reste maintenant à voir quelles seront les sommes fixées par les dirigeants de Manchester United pour ces joueurs, y compris pour les joueurs au CV important comme Casemiro ou Varane. On n’imagine par ailleurs que l’Arabie Saoudite sera très attentive à ce qui se passe du côté de Manchester United l’été prochain avec la possibilité de récupérer une ou deux stars.