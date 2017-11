PL : Olivier Giroud grille Eric Cantona dans ce classement historique

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Auteur d’un doublé ce mercredi avec Arsenal, Olivier Giroud continue, malgré son statut de remplaçant, de faire trembler les filets. Grâce à ses deux buts contre Huddersfield, l’attaquant du club londonien est devenu le quatrième buteur français le plus prolifique du championnat anglais. Encore loin derrière Thierry Henry et Nicolas Anelka, mais désormais devant un certain Eric Cantona, qui avait fait les beaux jours de Leeds et de Manchester United dans les années 1990.

Le top 5 des meilleurs buteurs français de Premier League

1-Thierry Henry 175 buts

2-Nicolas Anelka 125 buts

3-Louis Saha 85 buts

4-Olivier Giroud 72 buts

5-Eric Cantona 70 buts