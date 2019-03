PL : Mourinho prend cher, il dégoûtait tout le monde à Man Utd

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Remercié par la direction de Manchester United en décembre dernier, José Mourinho n’a pas laissé un grand vide chez les Red Devils. Bien au contraire même puisque son successeur Ole Gunnar Solskjaer est aimé par l’ensemble du groupe, et a surtout réussi à relancer de nombreux joueurs en difficulté sous l’ère Mourinho. C’est notamment le cas de Marcus Rashford, qui a tout simplement explosé depuis le départ du Spécial One, et qui a expliqué dans les colonnes du Telegraph que le départ de ce dernier avait redonné vie à tout le club. Des joueurs aux salariés administratifs…

« Nous sommes bien placés en championnat maintenant, ce qui était impossible à croire il y a deux mois. Désormais, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes et de penser à la prochaine saison. La présence d’Ole Gunnar Solskjaer a changé tout le monde, vraiment. On peut le voir même chez la dame qui est à l’accueil et qui travaille ici depuis des années. Vous pouvez voir la différence avec l’ère Mourinho chez tout le monde. J’ai grandi à United et retrouver cette sensation aujourd’hui, c’est incroyable. Ça a même eu une influence sur ce que l’on produit sur le terrain. Tous les joueurs comprennent la sensation que je ressens. Le travail du coach depuis qu’il est revenu ici est incroyable » a confié Marcus Rashford, qui n’épargne pas à travers ses déclarations son ancien entraîneur…