PL ‍: Michael Oliver provoque la furia d'Arsenal

Plein de rebondissements jusque dans les dernières secondes de jeu, le choc de Premier League entre Manchester City et Arsenal n’a pas fini de faire parler en Angleterre, notamment à propos de l’arbitrage de Michael Oliver…

Pendant 97 minutes, Arsenal pensait tenir un grand résultat à l’Etihad Stadium pour prendre la tête de la Premier League. Mais tout proches de l’énorme exploit de faire tomber City, ce qui est devenu rare en championnat ces dernières saisons, les Gunners se sont finalement fait rejoindre dans les dernières secondes de jeu sur un but de Stones suite à un corner. Un nul que les suiveurs d’Arsenal ne digèrent pas, tout simplement parce qu’ils estiment que Michael Oliver a gravement pénalisé les Gunners dans ce choc de Premier League.

Il faut dire que le célèbre arbitre anglais n’a pas vraiment fait de cadeau à Arsenal. Juste avant la pause, il a expulsé Leandro Trossard en lui donnant un deuxième carton jaune plutôt sévère après un duel aérien un peu physique, mais loin d’être trop violent pour le championnat anglais. Un carton rouge, le septième de la carrière de Michael Oliver contre Arsenal, soit plus que pour toute autre équipe de PL, qui ne passe pas.

The same Michael Oliver that was flown to Dubai by City's owners to referee games, hmmmmmm. pic.twitter.com/w5MGSeid0z

Après la rencontre, Mikel Arteta, qui était fou de rage après l’expulsion de son attaquant belge, a mâché ses mots pour éviter de déraper. « Cela ne vaut pas la peine d'en parler. Mais je ne peux pas dire ce que je pense, sinon je serais suspendu… », a lancé l’entraîneur d’Arsenal devant la presse anglaise. Certains consultants se sont ensuite occupés de tomber sur l’arbitre anglais, à l’image de Peter Schmeichel : « Des cartons jaunes faciles ! Pourquoi Michael Oliver essaie-t-il de tout gâcher ? C'est un match important, les émotions sont à leur comble. Mais non, Michael Oliver veut être sous les projecteurs ! ».

Arsenal were told by PGMOL that Mateo Kovacic was not sent off in the first-half last season because Michael Oliver “didn’t want to ruin the game”.



Then what do we label what happened today? pic.twitter.com/h5S32pCCAu