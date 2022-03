Ang : L’hommage à l’Ukraine gâché, les Blues voient rouge

Dans : Premier League.

Avant le match remporté à Burnley (0-4) samedi dernier, les supporters de Chelsea ont profité de la minute d’applaudissement en soutien à l’Ukraine pour scander le nom de leur propriétaire Roman Abramovitch, sur le point de vendre le club. Un comportement condamné en interne.

Poussé vers la sortie, Roman Abramovitch n’est pas le seul à regretter sa situation. Le propriétaire de Chelsea, connu pour ses liens avec le président de la Russie Vladimir Poutine, se voit contraint de vendre le club dans des conditions qui déplaisent aux supporters des Blues. En effet, avant le match de Premier League largement remporté à Burnley (0-4) samedi dernier, les fans londoniens ont profité de la minute d’applaudissement en soutien à l’Ukraine pour scander le nom du dirigeant. Une initiative que Thomas Tuchel n’avait pas du tout appréciée.

« Ce n'est pas le moment de faire ça, avait réagi le manager de Chelsea. Si l'on montre de la solidarité, il faut vraiment le faire et on devrait rester ensemble. Si une personne importante de notre club ou de l'extérieur meurt, on lui rend hommage avec une minute de respect. Ce n'est pas le moment de délivrer d'autres messages. C'est le moment de montrer du respect. On veut le faire. En tant que club, nous voulons que nos supporters participent à cette minute d'applaudissement. On le fait pour l'Ukraine et il n'y a pas de deuxième opinion là-dessus. Ils ont nos pensées et notre soutien, on doit rester ensemble. »

Puis cette semaine, c’est au tour d’un groupe de supporters d’inciter le public à ne pas perturber l’hommage lors du déplacement à Norwich jeudi. « Le "Chelsea Supporters Trust" a été ferme dans son soutien à l'Ukraine. Chanter le nom de Roman Abramovitch à ce moment était clairement inapproprié. Il y a un moment et un endroit pour ça. De la première à la dernière minute du match, OK. Mais pas pendant la minute de soutien aux habitants de l'Ukraine. Avec Norwich, nous espérons que les supporters prendront en compte les propos du manager et qu'ils respecteront la minute d'applaudissement ou de silence », a réclamé l’association, choquée par le comportement de certains fans.