PL : Manchester City champion, les mots forts de Pep Guardiola

Grâce au petit cadeau effectué par Manchester United, qui avait aligné son équipe B face à Leicester ce mardi soir, avec une défaite 2-1 au final, Manchester City a été sacré champion d’Angleterre.

Une vraie réussite pour les troupes de Pep Guardiola, qui ont accéléré tout au long de la saison pour dominer outrageusement le championnat. Il faut ainsi rappeler qu’au mois de novembre, Manchester City était 10e de Premier League, avant d’enchainer 22 victoires en 27 matchs, dont une série de 15 succès consécutifs. Pour Pep Guardiola, ce trophée avait un sens particulier, et il l’a immédiatement fait savoir après ce septième titre national de l’histoire de Manchester City, le cinquième en neuf ans.

« C’est une saison et un titre comme aucun autre. Il a été le plus difficile. Je suis tellement fier d’être le manager d’une équipe comme ça. Ils sont si particuliers. Arriver à ce niveau au cours de cette saison, avec toutes les conditions difficiles, et démontrer la régularité dont nous avons fait preuve, c’est quelque chose de remarquable. Quelle ténacité. Chaque jour, ils sont là, ils se sont battus pour gagner, ont toujours cherché à s’améliorer. Ils ont été si courageux », a livré l’entraineur espagnol, qui continue de se forger un palmarès incroyable. A 50 ans, Pep Guardiola a désormais remporté huit titres depuis son arrivée à Manchester City en 2016, et peut encore remporter la première Ligue des Champions de l’histoire des Citizens, dans deux semaines face à Chelsea.