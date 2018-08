PL : José Mourinho redevient détestable d'un seul coup et c'est bon !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Alors que les résultats sportifs ne plaident pas vraiment en sa faveur depuis plusieurs mois, au point qu'il semble déjà sur un siège éjectable à Manchester United, José Mourinho se moque royalement de ce que l'on peut penser de lui. Ce vendredi, retrouvant sa verve et son insolence qui ont fait de lui le Special One, José Mourinho a clairement fait savoir que nul ne pouvait contester son talent et que ceux qui osaient le faire n'avaient strictement aucune raison d'oser le remettre en cause.

« J'ai remporté 8 titres de champion durant ma carrière. Je suis le seul manager à avoir gagné le championnat en Italie, en Espagne et en Angleterre. Pas des petits titres, des bons titres, et ma deuxième place la saison dernière a été l'une de mes plus grandes réussites dans le foot. Je suis le manager de l'un des plus grands clubs du monde, mais je suis également l'un des plus grands managers du monde. La saison dernière, j'ai connu de grands succès. C'est ce que vous, les journalistes, n'admettez probablement pas. J'analyse moi-même mes propres performances. Et je trouve plus important mes analyses aux vôtres », a lancé le technicien portugais au meilleur de sa forme avant le match de dimanche contre Burnley. Les joueurs mancuniens ont tout intérêt à ne pas se rater...