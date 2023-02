PL : Guardiola a honte après sa blague humiliante

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Suite aux accusations qui pèsent sur Manchester City, les titres glanés ces dernières années ont été pointés du doigt. Pep Guardiola a ironisé sur cette situation avec une blague sur Steven Gerrard et sa célèbre glissade qui a fait perdre le titre à Liverpool en 2014. L'Espagnol s'est depuis excusé.

« Je ne sais pas si nous sommes responsables de la glissade de Steven Gerrard » a confié Pep Guardiola il y a quelques jours en conférence de presse après les accusations de la Premier League concernant plus de 100 violations du règlement financier par Manchester City. Les Citizens sont ainsi dans la tourmente et les titres remportés sur les neuf dernières années pourraient être annulés. Pour se défendre, l'ancien coach du FC Barcelone a voulu ironiser en se demandant si Manchester City était également responsable de la glissade de Steven Gerrard contre Chelsea en 2014. Année où City termine champion devant les Reds. Une blague pour défendre son navire mais qui a été très mal perçue en Angleterre. Pep Guardiola est revenu sur ses propos pour s'excuser.

Guardiola s'excuse après sa blague sur Steven Gerrard

Pep Guardiola has apologised for the "unnecessary" and "stupid" comments he made towards Steven Gerrard. pic.twitter.com/Jp1GKCulLo — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 14, 2023

« Je m'excuse auprès de Steven Gerrard pour mes commentaires inutiles et stupides que j'ai dits la dernière fois à son sujet. Il sait à quel point je l'admire, lui et sa carrière et ce qu'il a fait pour ce pays dans lequel je vis et je m'entraîne. J'ai honte de moi-même pour ce que j'ai dit parce qu'il ne le mérite pas. Je crois vraiment mes commentaires sur la défense de mon club, mais je n'ai pas bien représenté mon club en mettant son nom dans ces commentaires stupides. Je m'excuse, je lui ai dit personnellement, mais je commente publiquement et je dois le faire ici aussi. Je suis vraiment désolé pour lui, sa femme Alex, ses enfants et sa famille parce que c'était stupide » a déclaré le coach de 52 ans en conférence de presse alors que Manchester City s'apprête à affronter Arsenal dans un match décisif pour la lutte du titre en Premier League. Toujours est-il que le dossier de Manchester City sera prochainement jugé et que le club risque une lourde sanction, aussi bien financière que sportive.