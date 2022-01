PL : Fin du clash, Tuchel pardonne à Lukaku

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Ecarté contre Liverpool après son interview polémique, Romelu Lukaku s’est excusé et ne quittera pas Chelsea au mercato hivernal.

Au cœur des polémiques en Angleterre après son interview accordée à Sky Italia, dans lequel il faisait part de son mal-être à Chelsea et de ses envies de départ, Romelu Lukaku a été sanctionné. Ecarté pour le choc face à Liverpool en Premier League (2-2), le Belge va devoir régler une amende d’un demi-million d’euros. Mais après avoir été sanctionné par les Blues, Romelu Lukaku va réintégrer le groupe professionnel. Présent ce mardi en conférence de presse, l’entraîneur londonien Thomas Tuchel a confirmé le retour de Romelu Lukaku. L’ancien attaquant de Manchester United et de l’Inter Milan postule donc à une place de titulaire pour la réception de Tottenham, mercredi soir, en demi-finale aller de la League Cup.

Le feuilleton Lukaku est clos

« Romelu Lukaku s’est excusé et a été réintégré à l’équipe. Pour moi, c’était important de comprendre que ce n’était pas son intention de créer toute cette polémique avec cette interview. Ce n’est pas aussi important que les gens pensent. Bien sûr, ce n’est pas rien, mais nous sommes calmes et nous pouvons accepter ses excuses. Il est conscient de ce qu’il s’est passé et de ce qu’il a provoqué. Mais il veut réparer tout ça. Peut-être que ça laissera encore un peu de traces. Il peut gérer ça et il n’a pas d’autre choix non plus. Il ne peut pas non plus attendre à ce que tout le monde soit heureux dès le lendemain, mais il est un de nos joueurs et nous avons plein de bonnes raisons pour qu’il joue avec nous et de le convaincre qu’il est avec nous. Nous sommes contents qu’il soit l’un des nôtres, nous le protègerons » a lancé Thomas Tuchel, qui sort grandi de cette affaire en ayant sanctionné fermement Romelu Lukaku et en privant le Belge d’un match au sommet tout en se montrant compréhensif dans un second temps. Une gestion qui aurait sans doute été difficilement possible pour Tuchel au PSG…