Chelsea vire Lukaku contre Liverpool

Vexé par les propos de Romelu Lukaku dans un entretien médiatique, Thomas Tuchel a décidé d’éjecter l’attaquant belge de son groupe pour le choc face à Liverpool de ce dimanche.

Une décision radicale qui est une suite logique à ses propos agacés en conférence de presse ce samedi, où il avait rappelé qu’il n’avait pas besoin d’une telle mauvaise publicité en ce moment. « Soyons honnêtes, je n'aime pas ça, parce que cela fait du bruit. Un bruit dont nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas utile, mais nous ne voulons pas en faire plus qu'il n'en est réellement. C'est facile de sortir des lignes de leur contexte. Il n'avait pas l'air malheureux, alors je suis surpris. Mais cela ne reflète pas son travail quotidien à l’entraînement. Nous aurons une discussion en privé », avait prévenu l’entraineur allemand Thomas Tuchel, qui a en tout cas décidé de trancher dans le vif avant le choc face à Liverpool. The Athletic avait expliqué en matinée que Lukaku pourrait s’asseoir sur le banc, mais ce ne sera même pas le cas et Chelsea se prive donc du Diable Rouge pour ce match face aux Reds.

