PL : Coup de théâtre, Genesio éjecté par Newcastle

Il ne devrait pas y avoir deux « Pep » en Premier League la saison prochaine. Présent à Newcastle ce mardi pour signer comme entraineur en cas de changement de propriétaire, Bruno Genesio a vécu une incroyable journée, marquée par le changement d’avis du propriétaire du club.

Mike Ashley, très critiqué au sein du club et par ses propres supporters, se préparait à céder les Magpies, avant de changer d’avis brutalement dans la journée ce mardi, annonce L’Equipe. Il aurait refusé une offre de 400 ME, venant de l’un des deux candidats au rachat. Résultat, Bruno Genesio n’est plus considéré comme le favori, et Steve Bruce pourrait être nommé dans les prochains jours, après avoir trouvé un accord pour quitter son poste à Sheffield Wednesday.