PL ‍: Christopher Nkunku out 4 mois, l'énorme tuile

Victime d’une blessure au genou en match amical aux Etats-Unis, Christopher Nkunku a été opéré.

Dans un communiqué officiel qui manque de précisions, Chelsea indique que l’international français a subi une opération chirurgicale et va maintenant commencer un programme de réduction. D’après le journaliste Fabrizio Romano, l’ex-attaquant du RB Leipzig va manquer 4 mois de compétition. Un énorme coup dur pour Christopher Nkunku à un an de l’Euro qu’il espère disputer avec l’Equipe de France.

