PL : C'est officiel, Lacazette ne croit plus au Père Noël

Dans : Premier League, Ligue 1, OL.

Ce mercredi soir, Arsenal fera le (court) déplacement à West Ham pour défier dans l'Olympic Stadium l'avant-dernier de Premier League. Désormais sixièmes, les Gunners savent qu'ils doivent impérativement s'imposer sous peine de voir le trio Manchester City-Manchester United-Chelsea s'envoler dans la course au titre. Car avec déjà 17 points de retard sur les Citizens, Arsenal n'a plus le droit au moindre faux pas pour croire à ce qui serait un titre totalement incroyable à ce stade de la saison.

Du côté d'Alexandre Lacazette, on a déjà presque fait une croix sur la couronne d'Angleterre. « Cela semble vraiment compliqué de remporter le titre désormais. Nous aurions vraiment besoin d'un miracle : City aurait besoin de perdre beaucoup de matches et nous connaissons leur série. Mon but en venant ici était de se qualifier pour la Ligue des champions, mais si nous pouvons obtenir le titre, ce serait fantastique », a confié l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, conscient de l'énorme domination de la formation de Pep Guardiola.