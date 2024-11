PL ‍: Battu à Brighton, Manchester City plonge dans la crise

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

11e journée de Premier League

Brighton - Manchester City : 2-1

Buts : Haaland (23e) pour Manchester City ; Joao Pedro (78e) et O'Riley (83e) pour Brighton

Plus rien ne va pour Manchester City, qui a concédé ce samedi à Brighton sa quatrième défaite consécutive après celles face à Bournemouth, Tottenham et le Sporting. L'équipe de Pep Guardiola compte deux points de retard sur le leader Liverpool, qui joue ce samedi soir et qui aura l'occasion de faire le break avant la trêve internationale.