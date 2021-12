PL : Anthony Martial prend un KO au mercato

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

En manque de temps de jeu à Manchester United cette saison, Anthony Martial a décidé de quitter les Red Devils au mercato hivernal.

Barré par la concurrence de Ronaldo, Greenwood, Rashford ou encore Sancho à Manchester United, Anthony Martial a pris la décision de partir. L’international français a informé le manager mancunien Ralf Rangnick de sa décision il y a quelques jours et celle-ci a été entendue par les dirigeants de Manchester United. En cas de proposition intéressante, l’ancien buteur de l’OL et de l’AS Monaco ne sera pas retenu. Néanmoins, les propositions ne s’accumulent pas sur le bureau des dirigeants de Manchester United pour le moment. Et pour cause, dans une interview accordée à la BBC, le manager Ralf Rangnick a expliqué que pour l’instant, les Red Devils n’avaient pas reçu la moindre offre pour Anthony Martial. Une déclaration qui intervient au moment où les rumeurs d’un prêt du Français au FC Séville sont de plus en plus insistantes…

Anthony Martial wants to leave Man United, Rangnick confirms: “Anthony wants to go. He told me he feels is right time for a change”, @sistoney67 reports. 🚨 #MUFC



“As far as I know, there has been no offer from other club. As long as this is case, he will stay”, Rangnick said. pic.twitter.com/2KdafIlK7l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2021

Aucune offre pour Anthony Martial ?

« On a longuement parlé. Il m’a dit qu’il était à Manchester United depuis sept ans et qu’il sent que c’est le moment de changer, d’aller jouer ailleurs. Je crois que c’est légitime. Je peux le suivre mais il faut aussi tenir compte de la situation du club. C’est une période de Covid, on dispute trois compétitions dans lesquelles nous avons des ambitions. On veut réussir. De ce que je sais, nous n’avons reçu aucune offre et tant que ce sera le cas, il restera » a prévenu l’entraîneur de Manchester United, qui comprend la position d’Anthony Martial mais qui défend avant tout les intérêts des Red Devils. Et en cette période de Covid, où les forfaits se comptent par dizaine chaque week-end, le club de Premier League pourrait être tenté de conserver un joueur du calibre d’Anthony Martial, snobant ainsi ses envies d’ailleurs et ses états d’âme.