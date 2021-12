Mercato : Direction l'Espagne pour Anthony Martial

Dans : Mercato.

En manque de temps de jeu à Manchester United depuis le début de la saison, Anthony Martial va quitter les Red Devils au mercato hivernal.

Son agent avait pris la parole pour réclamer son départ, cela a visiblement porté ses fruits. A moins d’un gros retournement de situation, Anthony Martial va bien quitter Manchester United au mois de janvier. L’international français, barré par la concurrence de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ou encore Marcus Rashford et Edison Cavani, figurait sur les tablettes de plusieurs clubs français, anglais et italiens. Mais à la surprise générale, c’est en Liga que l’ex-buteur de l’AS Monaco pourrait rebondir selon les informations de RMC. En effet, le média affirme qu’Anthony Martial est proche d’un prêt jusqu’à la fin de la saison au FC Séville.

Les négociations avancent pour un départ en prêt d’Anthony Martial cet hiver. Seville est aujourd’hui le club le plus avancé avec Manchester United. Le joueur a validé l’idée d’un départ en Espagne #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) December 21, 2021

Séville en pole, le Barça et la Juve à l'affût

Le club andalou, qui recherche un avant-centre pour la seconde partie de la saison, est aujourd’hui le mieux placé pour accueillir Anthony Martial au mercato hivernal. Au FC Séville, l’attaquant de Manchester United serait quasiment assuré de bénéficier d’un temps de jeu important, ce qu’il recherche en priorité à un an de la Coupe du monde et alors qu’il vient de passer une première partie de saison pénible sur le banc chez les Red Devils. En partance, Anthony Martial va s’entretenir dans les jours à venir avec son manager Ralf Rangnick qui devrait lui confirmer qu’il ne sera pas retenu. Recruté pour 60 millions d’euros en 2015, Anthony Martial est par ailleurs ciblé par d’autres clubs. Si le Séville est en pole, la Juventus Turin ainsi que le FC Barcelone surveillent également la situation du joueur. Reste maintenant à voir si le deal se conclura avec le FC Séville et si oui, il sera intéressant de voir si une option d’achat sera ajoutée au prêt de Martial en Andalousie.