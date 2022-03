PL : Abramovitch vend Chelsea, Jim Ratcliffe met le feu

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Propriétaire de l’OGC Nice, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, patron du géant INEOS, est en lice pour racheter Chelsea à Roman Abramovitch.

Dans la tourmente en raison de ses liens avec Vladimir Poutine, le patron de Chelsea, Roman Abramovitch, a pris la décision de vendre les Blues. Dans un communiqué officiel, l’homme d’affaires russes a officialisé la mise en vente de Chelsea, ce qui a logiquement mis en fusion les tabloïds britanniques. C’est notamment le cas du Sun, qui lance une bombe ce jeudi en dévoilant que Jim Ratcliffe est un candidat très sérieux au rachat de Chelsea. Patron de la société INEOS, qui possède l’OGC Nice en France, le milliardaire britannique serait maintenant en lice pour s’offrir Chelsea. « Pour le moment, il se concentre sur l'OGC Nice qui s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France » a de son côté démenti son porte-parole, dans une posture dite de façade selon la presse anglaise. Deux autres groupes dont les identités n’ont pas filtré sont également en discussions avec Roman Abramovitch pour le rachat du club londonien, valorisé à hauteur de 3 milliards de livre par son propriétaire, soit environ 3,6 milliards d’euros.

Ineos et deux autres candidats pour Chelsea ?

🔴🇬🇧|🇷🇺FLASH - L’oligarque russe Roman #Abramovitch annonce qu'il met son club de football londonien, le #ChelseaFC, en vente. Le milliardaire affirme que les bénéfices de la vente seront versés à une association caritative pour les victimes de la guerre en #Ukraine. (communiqué) — Brèves de presse (@Brevesdepresse) March 2, 2022

En attendant de connaître la suite des événements, le secteur sportif de Chelsea risque de subir les conséquences de ces rumeurs qui se multiplient. L’entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, n’a pas caché que cela déconcentrait d’ores et déjà les joueurs. « C'est un peu trop tôt pour parler, car je ne peux penser qu'à Chelsea avec Roman Abramovich. Donc c'est très dur pour moi. C'est dur d'imaginer que cela va s'arrêter. C'est un énorme changement bien sûr. Nous n'en avons pas parlé avant le match de Luton (en FA Cup, victoire de Chelsea 3-2), nous l'avons accepté. Les joueurs ont des connexions Internet, ils regardent la télévision, donc bien sûr ils savaient, ils reçoivent des messages. Mais nous nous sommes toujours concentrés dans la préparation du match. Et peut-être que certains joueurs sont plus touchés, d'autres moins, mais au final, nous avons réussi à nous concentrer, à s'installer dans le match et à trouver la clé pour le gagner » a expliqué Thomas Tuchel, reconnaissant envers Roman Abramovitch pour la confiance que ce dernier lui a accordé en le recrutant dès son licenciement du PSG il y a plus d’un an maintenant.