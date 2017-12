PL : 25ME par an, Manchester City veut blinder Guardiola !

Dans : Premier League.

Toujours invaincu depuis le début de la saison, Manchester City réalise un championnat exceptionnel pour l’heure. Devant les résultats incroyables de l’équipe, les dirigeants citizens s’inclinent et souhaitent d’ores et déjà féliciter (et blinder) Pep Guardiola. Ainsi, Sky Sports et la BBC indiquent que le club a entamé des négociations pour étendre le contrat du Catalan, qui expire en juin 2019.

Manchester City souhaite également revaloriser de manière considérable l’ancien coach du FC Barcelone et s’apprête à lui proposer un salaire annuel de 25ME. Rien que ça… Pour rappel, l’actuel leader de Premier League a remporté 17 matchs en 18 journées depuis le début de la saison.