5 joueurs virés par Man United, Ten Hag prépare du lourd

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Déjà battu 9 fois en Premier League, Manchester United file vers une nouvelle saison décevante. Erik Ten Hag veut changer son équipe en 2024 et notamment éliminer les poids morts du vestiaire. Les noms des indésirables sont prestigieux.

Même avec près de 200 millions d'euros dépensés au mercato, Manchester United n'arrive pas à redevenir un club de premier plan en Angleterre. Huitièmes de Premier League, les Red Devils évoluent un cran en-dessous de Manchester City, Arsenal, Liverpool et même Tottenham et Aston Villa. L'équipe d'Erik Ten Hag n'arrive pas à assurer une continuité dans ses résultats et dans son fond de jeu malgré un effectif très séduisant sur le papier. Il est déjà obligatoire de recruter cet hiver pour remonter la pente mais cela ne se fera pas n'importe comment.

Casemiro et 4 autres joueurs mis dehors

Même si Jim Ratcliffe est récemment entré dans le capital du club, Manchester United ne veut pas jeter l'argent par les fenêtres. Avant d'amener de nouveaux joueurs, il faut penser à se débarrasser des flops qui encombrent le vestiaire mancunien. Cela a bien démarré avec les départs actés de Donny van de Beek et de Sergio Reguilon. The Sun annonce déjà qui seront les prochains appelés à quitter le club mancunien. Ils sont au moins 5 en danger : Casemiro, Anthony Martial, Raphael Varane, Jadon Sancho et Sofyan Amrabat.

Five Man Utd stars that could still leave in January transfer window as Erik ten Hag brutally clears out deadwood https://t.co/kyusYuET3l https://t.co/kyusYuET3l — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 3, 2024

La plupart de ces noms étaient attendus, notamment Sancho en froid avec Ten Hag depuis septembre et annoncé de retour à Dortmund. Varane et Amrabat sont jugés décevants depuis le début de saison tandis que Martial est au bout de l'aventure à Manchester et sera en fin de contrat en juin 2024. Cependant, le fait d'inclure Casemiro à cette liste est un vrai message envoyé. En effet, il était venu du Real Madrid à l'été 2022 avec le statut de leader de vestiaire. Au fil des mois, le milieu brésilien a vu ses performances décliner. Il est maintenant loin de valoir les 70 millions d'euros payés par les Red Devils il y a un an et demi. Manchester United veut récupérer une partie de sa mise et discute avec des clubs du Moyen-Orient. Les clubs saoudiens pourraient sauver Manchester United sur ce coup-ci. Au-delà des économies à réaliser, Manchester United doit surtout ramener un état d'esprit conquérant en son sein et les joueurs cités n'y contribuent pas semble t-il.