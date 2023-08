Pavard sait tout faire, Manchester United a craqué

A un an de la fin de son contrat, Benjamin Pavard ne souhaite pas prolonger au Bayern Munich. Le défenseur polyvalent espère quitter le club bavarois cet été. Sa situation n’a pas échappé à Manchester United qui a fait du Français sa priorité.

A l’image de Lucas Hernandez, qui a quitté le Bayern Munich pour le Paris Saint-Germain cet été, Benjamin Pavard envisage également un départ à un an de la fin de son contrat. Le défenseur central ou latéral droit refuse lui aussi de prolonger avec le champion d’Allemagne en espérant obtenir un transfert dans les semaines à venir. La stratégie pourrait à nouveau fonctionner puisque des courtisans se tiennent à l’affût.

❗️🆕 Benjamin #Pavard: Concrete talks with @ManUtd at this stage! All parties involved are working on a verbal agreement now.



➡️ Ten Hag is pushing for Pavard as he’s a versatile defender. Pavard wants to leave FC Bayern in August. #MUFC@SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/oADluyUBq5