Officiel : West Ham nomme encore David Moyes

David Moyes a été nommé nouveau manager de West Ham, peu après le limogeage de Manuel Pellegrini.

Le club londonien se doit de redresser la barre, et tentera de le faire avec l’entraineur écossais longtemps en poste à Everton avant de plonger du côté de Manchester United puis de la Real Sociedad. Les Hammers ont annoncé la nomination de David Moyes, qui avait déjà occupé ce poste chez eux en 2017-18.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE