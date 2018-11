Officiel : Rooney va être rappelé en sélection... pour la bonne cause

Dans : Premier League, Foot Europeen, Foot Mondial, Info.

S’il avait annoncé sa retraite internationale en novembre 2016, Wayne Rooney va retrouver la sélection anglaise dans les prochains jours.

En effet, la fédération anglaise a annoncé dans un communiqué que le buteur de Washington en MLS va fêter sa 120e sélection avec les Trois Lions, à l’occasion d’un match amical entre l’Angleterre… et les Etats-Unis, le 15 novembre. Un jubilé déguisé pour le buteur de 33 ans, mais pour la bonne cause car les fonds récoltés seront reversés à sa fondation, qui vient en aide aux enfants défavorisés. Par ailleurs, les médias anglais affirment que Wayne Rooney ne devrait pas prendre part au match de Ligue des Nations contre la Croatie, quelques jours plus tard.