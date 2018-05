Officiel : Marco Silva nouvel entraineur d'Everton

Conclue depuis quelques temps déjà, l’arrivée de Marco Silva à la tête d’Everton est désormais officielle. L’entraineur portugais de 40 ans va tenter de relancer les Toffees, lui qui a coaché Hull City et Watford ces dernières années en Premier League.

🔵 | Marco Silva has revealed his pride at being appointed Everton manager and his resolve to build a winning side with a winning style and a deep connection between the team and Evertonians. #WelcomeMarco



👉 https://t.co/KdjrshH9lx pic.twitter.com/qgdWb2M5Wy