Jay-Z, fan d'Arsenal, prêt à racheter Tottenham ‍!

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Si la vente de Manchester United n'est toujours pas officialisée, celle d'un autre cador du championnat anglais pourrait également arriver bientôt. Accusé pour délit d'initié, Joe Lewis va peut-être devoir céder Tottenham. Un rappeur américain est intéressé.

Accusé de délit d'initié, Joe Lewis, actionnaire majoritaire de Tottenham, risque de devoir vendre ses parts. Le milliardaire est le propriétaire du Group ENIC qui possède de nombreuses entités sportives dont les Spurs. Le Britannique a plaidé non-coupable mais risque de céder Tottenham à d'autres investisseurs, à l'instar de Roman Abramovitch avec Todd Boehly pour Chelsea. L'équipe de Premier League, pas qualifiée pour une coupe d'Europe la saison prochaine, reste l'un des clubs les plus attractifs et fructueux du marché anglais, voire même européen. De nombreux investisseurs sont déjà intéressés pour racheter le club à Joe Lewis, notamment un rappeur américain très connu. Selon les informations du Sunday Express, Jay-Z étudie la possibilité de s'offrir le club de Tottenham.

Jay-Z fan d'Arsenal, veut racheter les Spurs

Le média anglais explique que le rappeur et homme d'affaires souhaite acheter un club à Londres depuis très longtemps. Jay-Z possède déjà des parts dans la franchise NBA des Brooklyn Nets et souhaite implanter son business dans le football, plus particulièrement dans la capitaine anglaise. Avec l'aide d'autres investisseurs, l'artiste de 53 ans est en mesure de racheter Tottenham, évalué tout de même à 2 milliards d'euros. Une somme qui ne fait visiblement pas frémir l'Américain. Toutefois, cette annonce est mal perçue en Angleterre car Jay-Z serait un fan de longue date d'Arsenal. Shawn Corey Carter de son vrai nom, a souvent été aperçu à l'Emirates Stadium avec le maillot des Gunners. Pas sûr que cela plaise aux fans d'Arsenal, tout comme l'arrivée du rappeur américain à Tottenham qui se fait doucement rattraper par d'autres équipes anglaises comme Newcastle. L'heure est peut-être au changement pour les Spurs, Jay-Z rêve d'être celui qui s'en occupe.